雲林交通安全月啟動！縣長張麗善強調將持續推動「停讓文化」。(圖/雲林縣政府提供)

雲林縣政府 113 年交通安全月啟動記者會暨聯合宣導活動今（31）日上午在虎尾鎮歷史建築布袋戲館前廣場舉行，由縣長張麗善、新聞處長陳其育等人共同啟動，縣長張麗善表示，今（113）年延續去年主題以「人本交通 停讓文化」，將持續推動行人優先的「停讓文化」，雲林縣也藉由每年 9 月的交通安全月進行加強宣導，以強化縣民對交通安全的正確觀念。

今日的啟動記者會首先由音樂家范薇帶來充滿藝文氣息的小提琴演奏，為「交通安全上路，雲林平安上場」活動揭開序幕，接著由萬花筒劇團領銜主演的道安戲劇《停讓心・你我都安好》，特別演繹酒駕篇與禮讓行人篇，希望藉此喚醒鄉親的交通安全意識，透過生活化的小短劇向縣民傳遞最基本且重要的交安守則，「千萬不要一時貪快與心存僥倖」，造成不可挽回的損害。

縣長張麗善表示，雲林縣今年上半年交通事故死亡人數相較去年同期雖略為減少，截至113年6月底交通違規裁罰量(含科技執法)總計開出8萬1867張罰單，相較去年同期大幅減少2萬69093張，下降24.7%，顯見雲林縣在交通事故宣導及防制作為頗有成效。儘管如此，在酒駕及 18 歲以下的兒少交通事故比率仍相對高，加上臺灣近期被國際媒體冠上「行人地獄」的稱號，因此縣政府為加強民眾正確的交通安全觀念，特別結合各局處及轄內監理站等單位進行共同宣導，於事故熱點區加強科技執法等作為，強化宣導用路人的自身安全並恪遵道路交通規則。

雲林縣政府為「交通安全月」特別加強民眾正確的交通安全觀念，再次聯手交通工務局、警察局、監理站，結合新聞處、教育處等單位共同宣導，除加強執法及交通標誌等工務改善手段外，更為防範未然特邀衛生局毒品危害防制中心宣導毒駕的危險性不亞於酒駕，期望將各種危害性命的交安事故降低，上述單位也在啟動記者會後進行聯合道安宣導活動。

新聞處長陳其育表示，今年是新聞處第四年舉辦交通安全月活動，特別設計「交通知識大挑戰」遊戲，透過一系列跨機關的道安合作宣導，讓民眾進行闖關任務，提醒用路人注意交通安全並遵守規定，現場鄉親絡繹不絕，經由交安知識分享與交流，來減少雲林交通事故的發生率。參與的局處單位將交通安全的知識運用簡單趣味且淺顯易懂的遊戲方式，使縣民參與的過程中，間接也增加了交通安全知識，並規劃闖關任務卡，凡完成闖關任務集滿六個交通安全知識合格印章，就可兌換精美且限量的交通安全月反光袖套乙份。另為強化交通安全觀念，特別辦理雲林縣道路交通文化知悉度調查，希望藉此調查提升縣民對交通安全的觀念，現場掃描 QR Code 完成交通安全知識調查還可兌換宣導品乙份，民眾相當踴躍填答。

雲林縣 113 年交通安全月宣導相關活動細節，可以在FB臉書「雲林好行_雲林道安宣導」、「雲林縣政府」等粉絲團，以及「雲林縣道安宣導團」官方網站，獲得最新訊息。