鼓鼓（呂思緯）3月在高流演唱會上向女友大元求婚成功，5月他出席音樂獎頒獎典禮時，現場大方秀出無名指的戒指，讓媒體大為驚喜，鼓鼓當時表示2人還沒完成結婚登記，會再找個對方喜歡的日子。他今出席「運巴黎 Love in Paris 婚禮體驗日」，頗有提早預習婚禮意味，會後受訪問起確定何時辦理結婚登記？鼓鼓鬆口親吐時間點將在明年。

鼓鼓今為活動獻唱浪漫曲〈當我變成我們〉，間奏對著現場200對新人感性表示，「每位男孩都要用心讓身旁的另一半成為最美麗的新娘子」。提到日前與大元日前領養了一隻流浪犬，為了幫助毛孩子盡早適應新環境，他陪愛犬睡在客廳地板長達一個禮拜，鼓鼓幽默說：「牠是小男生，但都蹲著尿尿，跟我一樣、我都是坐著尿尿。」

鼓鼓（左）31日出席婚紗品牌活動。（圖／美麗佳人 提供）

鼓鼓（左）31日出席婚紗品牌活動。（圖／美麗佳人 提供）

他今參與活動，稱自己是來見習當新郎，問起2人確定結婚登記日了嗎？他秒回「明年」，因小倆口看過黃曆，今年底前沒有特別好的日子，婚宴預計也是明年舉行，「辦婚禮不容易啊，比辦演唱會不容易」；大元有沒有特別喜歡的婚紗款式？鼓鼓一臉幸福地說：「她有一直問我，但婚紗...她穿什麼都漂亮。」但也心疼另一半為了穿上美美的婚紗，近期續控制飲食，「她這陣子運動滿勤勞的，希望盡快找到她喜歡的婚紗、拍好婚紗照，不然她要一直保持，滿辛苦的」。