民眾黨主席柯文哲假帳案風波延燒，他18日提出四項黨務改革，包括財務監督委員會、長期合作的律師團、應變小組、善後小組，善後小組由他參加總統選舉時的競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊負責。前台北市副市長李永萍指出，黃珊珊才選過台北市長沒多久，對選務這樣的處理讓人大惑不解。而柯文哲的政治計算靈敏之處在於，把黃珊珊留住負責善後小組，等於是留校察看，每天要開記者會面對，把黃珊珊架在火上烤。

李永萍18日在《週末大爆卦》節目表示，其實柯文哲也有他的靈敏之處，就是他的政治計算，現在把黃珊珊留住作善後小組，這是他重要的政治計算的一環！什麼意思？這件事情不是對黃珊珊好，黃珊珊被他抓來，每天要去開記者會，要她面對這些風暴，讓她沒地方可躲。

「然後必須出來善後？妳這個等於被他留校察看！」李永萍強調，意思是說：妳如果處理得很好，那妳很可能就過關。那妳如果處理不好？妳的不分區立委就沒有了。黃珊珊這件事情最讓人大惑不解，自己認識她很多年，別的不講，黃珊珊才剛選過台北市長，她那時也報政治獻金，她也有她的團隊，也有合適的簽證會計師。如果這時沒有辦法講出一套邏輯，那黃珊珊的政治獻金，也連帶地火會燒到她。

李永萍直言，所以今天柯文哲的這個決策，對黃珊珊來講就是留校察看，然後黃珊珊會被架在火上烤！

「大家有沒有注意到？在整個風暴爆發之後，其實黃珊珊很少講話！」李永萍指出，她現在講話讓你印象也不深刻，上禮拜印象最深刻的，就是她親自去告端木正。主持人李珮瑄提到，她挑地方講話，例如去館長直播講話。李永萍質疑，可是她講話讓人感覺不到，妳是來為事情收攤的總幹事。可是她一定要來收攤子，她則無旁貸！總統大選時，妳是坐鎮辦公室的人，妳都不管這個事情，那誰要管？那當初就不要叫總幹事。