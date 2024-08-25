民眾黨主席柯文哲太太陳佩琪近日看價值1.2億元豪宅引發爭議，柯文哲昨（24）日直言，他與太太都是台大醫生也工作30幾年，要買1億元的房子並不困難，也不必裝窮。對此，國民黨桃園市議員詹江村則想起從政第1天的誓言，並狠酸當年以居住正義獲得年輕人支持的柯P「忘了居住正義」。

柯文哲近日不僅因政治獻金申報不實引發爭議，陳佩琪也被爆看1.2億元豪宅；針對太太看價值1.2億元豪宅而引發的風波，柯文哲昨表示，夫妻倆都是台大畢業的醫生，也工作30幾年，要買1億元房子，並不是困難的事，他也坦言「我不用去裝窮，本來就買得起」。

對此，詹江村今在臉書有感而發表示，他從政的第一天，就當眾宣示只要身為民意代表就絕不買房、不買地，迄今他已經擔任1屆代表、5屆議員，仍信守對自己的承諾，沒有買過房子跟土地，就算擔任財政委員會召集人，知道桃園哪塊土地要重劃，還是沒有忘記初衷。

詹江村也透露，他至今仍四處飄泊租房子，只要房東有任何理由，都必須馬上找房子搬家，因此深知租屋人的苦，也希望政府能夠多蓋出租住宅，讓年輕人有棲身之處。

詹江村直言，柯文哲當然買得起1.2億的豪宅，但當年柯就是以居住正義獲得年輕人的支持，如今想過還在飄泊的年輕人的感覺嗎？狠酸柯P「忘了居住正義」。