台北市議員林延鳳今（26）踢爆民眾黨主席柯文哲今年5月10日以本人名義，用4300萬元現金購入位於「林森濟南路口」的濟南大樓48.76坪商辦，被質疑挪用政治獻金買房。民眾黨立院黨團主任陳智菡說明，這完全是一個誤解，完全不同款項，政黨選舉結餘款有分兩筆，政治獻金及給個人的補助款，外界將這兩筆混在一起。

柯文哲今天稍早證實以選舉補助款買房，將設個人辦公室。由於房子4300萬，與柯文哲的存款短差約1800萬，因此被質疑將政治獻金挪用買房。陳智菡回應，這完全是一個誤解，完全不同款項，政黨選舉結餘款有分兩筆，一個是政治獻金、一個是給個人的補助款，補助款就是候選人使用支配。

陳智菡說，柯過去已經多次表達，他會把個人補助款大部分給黨務使用，其他部分做一些規劃，所以他拿來購置辦公室，外界將這兩筆混在一起，是一種混淆的狀況。

陳智菡說明，選舉補助款是給個人的部分，與大家現在討論的向監察院申報的政治獻金是不同的，柯文哲過去強調，選舉補助款大部分會提供給黨務發展支出，不會是整筆，是陸陸續續支出，看黨的需求，這些東西他都有規劃。

至於個人辦公室用途？她說，個人辦公室使用，有非常多要發展的需求，像是蔡英文擔任黨主席期間或是卸任後，也有個人生涯規劃安排，所以有有個人辦公室，這是蠻普遍的做法。對於何時啟用，她說，不太清楚，可能還在籌備當中。