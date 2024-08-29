前台北市長、民眾黨主席柯文哲爭議纏身，又遭爆購置4300萬商辦，柯29日召開記者會並於會中宣布請假3個月、暫離黨主席職位，並申請中評會調查。民進黨台北市議員林延鳳也點出柯6大問題，柯文哲仍拿不出金流證明、空口說白話，每天都有新說法，至今不願捐出商辦，捨近求遠也未比價，甚至不相信制度而相信自己。

林延鳳指出，柯文哲整場記者會看起來慎重其事，但內容一樣不堪檢驗，針對房產爭議更有6大問題，包含沒有公佈足證購屋資金來自選舉補助款的匯款資料，更沒有公布存摺，至今仍不能排除商辦是用其他款項購買，柯也未正面回應「有沒有其他房子」的疑問。

她說，柯三講四不對，每天都有新說法，柯26日說明該商辦是用作個人辦公室，民眾黨立院黨團主任陳智菡又稱，商辦是用作黨務發展，柯今日又改口可以用作國會辦公室，改口供的方式失敗透頂。

林延鳳大酸，柯針對假帳門曾稱要相信制度，但對於商辦案卻稱「放在自己名下，監督力道更強」，將《人民團體法》、《政黨法》等對於財務監督的相關機制拋諸腦後，相信個人不如相信制度，相信制度不如相信「阿北」。

林延鳳點出，柯文哲至今仍不願意捐出商辦，且在房仲網站上，民眾黨中央黨部杭州南路一段27號2樓出售中，97.18坪開價8500萬元，曾作為攝影棚使用的同棟11樓也在出售，45.31坪開價4388萬元，柯不就地「房客轉屋主」，卻找屋齡更老、單坪定價更貴的濟南大樓，捨近求遠、原地大臉，柯文哲還死不承認自己買貴，證明柯在看房、買房的過程就是柯文斷決行。