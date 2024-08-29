民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，時任柯競辦副總幹事陳智菡今(29日)在澄清記者會表示，對於競總給木可高達1500萬元授權金，競總與木可對於授權金認定有很大的落差，競總認為應該是140萬元，要求木可返還溢收金額1360萬元。由於白營被質疑爭議不少，媒體人錢怡君整理柯文哲重點金句，包括「辦公室用我的名字買，監督的力道更大」，及4300萬辦公室請律師處理等。其間還疑似有媒體拍到陳智菡擦眼淚的動作。

粉專「高雄林小姐」發文直呼，看完記者會只記得：1.柯P黨主席職務請假三個月。2.李文宗他妹當木可董事長，還在競總兼出納和會計。3.購入的商辦之前說做柯的個人辦公室還去扯蔡英文，現在說購入做民眾黨國會辦公室。

錢怡君則整理了柯文哲的發言要點：1.請假三個月，暫離黨主席工作，待中評會調查。2.日夜工作，生活簡樸，沒有錢流入私人口袋，完全是報帳錯誤。3.至於4300萬辦公室，怎麼處置？（黃揚明留言補充）他說會請律師來，看怎麼處理。4.友台疑似拍到小姐姐擦眼淚（但我也沒看到）。5.「辦公室用我的名字買，監督的力道更大」（？？？）。

網友表示「真的是為了減肥什麼都吃耶」、「阿伯說話會咳嗽時，就是準備說謊了」、「幫補充：不會否認識沈慶京，選後沈慶京安慰他，有去陶朱隱園唱歌」、「我跟你講齁我跟你講齁，你知道嗎你知道嗎…聽到這些難耐的口頭禪而且一再重複出口，你就知道他心虛到了極點」、「鬼話連篇，還在七月」、「又是一次失敗的記者會！郭正亮都大聲疾呼了，大A的危機公關必須對法律要件做解答，結果都是政治語言」。

還有人說「商辦那道題目，沒有答很清楚」、「其實已知檢調查到something，才有這樣的一場''演說''，遲了」、「實在很好笑的記者會」、「早上張啟楷才說會讓大家問到飽，可是結果還是在控制，白開的」、「感覺都沒回答到大家的問題」、「還有一個重點，木可是獨立公司，但是木可公司的人跟競總的人是同一組人」、「原來是寶寶爬行比賽啊～我還以為是木可爭議危機處理記者會？一堆人鼓掌喝采幾點的？」