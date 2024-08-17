民眾黨主席柯文哲近日陷入競選經費申報疑雲，民眾黨12日召開記者會試圖澄清，並將責任推給會計師端木正，但隨即被端木正發聲明反擊稱，所提供之服務均按法令規定處理。

國民黨台北市議員游淑慧16日在《關鍵時刻》表示，民眾黨周一開記者會，陳智菡公布柯文哲競辦被漏報的單據，「我一看就看出好幾個問題」。

游淑慧指出，第一，有黏貼憑證、有核銷憑證、有付款單據，也就是轉帳匯款單。但是缺了最重要的東西，就是發票。為什麼沒有發票？這是最重要的東西，錢轉出去，對方沒有開發票？所以不是會計師不幫忙報帳，要報要有發票。

游淑慧說明，監察院申報政治獻金，民眾看到的只是網路上去登載表格，這是外面的人可以看見的東西，但實際上申報不是如此。監察院要求的申報表格非常嚴謹，不容有出錯可能。它有一個系統，要一筆一筆輸入，印出來黏貼憑證的表格，再一張一張把單據貼上去。

她質疑，怎麼可能輸入96萬便當費，卻是貼上去一張960元的收據？眼睛瞎到沒有發現？也就是按照監察院的系統輸入，列印出監察院的表格，再黏貼收據，一頁一頁完成一本簿記，一本一本簿記才是要申報的東西。

游淑慧認為。不要說什麼誤登漏登，會計師之所以沒有把15筆報出去，是因為沒有給他發票，要怎麼報？請問發票呢？陳智菡為何不公布發票？發票不是最重要的嗎？

第二，游淑慧提醒大家仔細看黏貼憑證，有授權人、有複核者、出納，大筆支出百萬元以上照理要有複核者。複核者有一些是黃珊珊簽名，但是有一些複合者的簽名被馬賽克。請問競辦有誰跟黃珊珊有一樣的權力，可以複核大筆支出且又要保密？這個人有沒有出現在記者會？還有權力一樣大、可以批錢的神秘人而不敢公開？神秘人是誰？

第三，幾乎每張單據都有出納、複核者、核准人，只有付款給木可公司的通通不用，只有一張黏貼憑證加上匯款單，沒有出納也沒有複核人，通通不用核，人員全部空白，就直接付款給木可。所以木可是民眾黨的黨營事業？是否企圖把小草的政治獻金，五鬼搬運給木可公司？木可公司幕後股東是誰？到底誰賺這筆錢？