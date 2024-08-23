民眾黨面臨政治獻金申報不實危機，並且陳佩琪被爆出看豪宅爭議，主席柯文哲在臉書再度道歉表示，他沒有落實財務監督機制，而是相信自己認識50年的同學；以及坦言陳佩琪的確有考慮換屋，不過因為房價很高，所以計畫也就停在那裡。他未來會「誠實面對錯誤，反省改進再出發」，絕對不能因為他或少數人的錯誤，讓希望的火焰就此熄滅。

柯文哲在臉書表示，2024總統大選政治獻金申報，嚴重打擊本黨形象。他非常清楚，台灣民眾黨是靠著一筆一筆的小額捐款與支持者的熱情，撐過這場選舉。

一開始監察院申報登載被發現有問題，他們才赫然發現，競總財務長竟將帳務登錄整個外包，而且沒有查核機制，造成令人無法相信的錯誤。他過去總說要「相信制度，而不是相信個人」，這一次，他沒有落實財務監督機制，而是相信自己認識50年的同學，這是他自己要深刻反省的。

他坦言，目前，查帳已經完成近八成，但為了完成正式的會計師簽證，今天早上民眾黨已經發函給台北市會計師公會，請公會派員協助查核，希望經由第三方專業機構的獨立稽查，清楚釐清真相。

柯文哲直言，除了公事、他的家事也引發媒體關注，政論節目有各種謠言。其實，事實很簡單，他的孩子都已成年，家裡空間需要重新規劃，陳佩琪的確有考慮換屋，不過因為房價很高，她去看了幾次，管理費太高，比他的月退還多，所以計畫也就停在那裡。一件單純的事，被放大渲染，甚至每天出現不存在的金主陪同看屋，對於家人每天出門前被迫面對媒體直播，鄰居也無端被騷擾，他感到抱歉。

柯文哲說，風波還沒結束，查帳與檢討，仍在持續進行中。無論是申報錯誤、帳目凌亂、到被質疑溢價的支出，都會誠實面對。人們從不會懷疑順風時的路徑，反而會在逆風跌倒的時候，停下來，回頭檢視自己。外界還在等待完整的說明，「我們會加速處理。我們會更努力、不能讓支持者失望。」

最後，柯文哲想向支持者與團隊的大家說聲抱歉，「你們都辛苦了！」從地方到中央，很多人每天出門挨罵，垂頭喪氣，仍挺著胸膛、忍住眼淚面對各方責難，原因無他，因為他們是懷著對台灣的熱忱與願景而來，希望政治回歸公民參與、公開透明，減少鬥爭口水與對立。

柯文哲表示，五年來，我們一路披荊斬棘，好不容易點燃的第三勢力 的火苗，絕對不能因為他或少數人的錯誤，讓希望的火焰就此熄滅。