民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，今（29日）下午將親上火線舉行記者會，傳出他將宣布請假、暫離黨主席職位，並自請中評會調查，引發關注。前民眾黨秘書長謝立功昨（28日）坦言，要柯請辭或請假兩種說法都有，但他認為「必須要去想最壞情形」，應該要做接班準備。

謝立功在政論節目《少康戰情室》中透露，請辭或請假兩種說法都有，黨內其實現在各種聲音都出現，最主要關鍵為，不論是政治獻金、北市長任內各大案、妻子陳佩琪看豪宅、買辦公室風波，這些事情衍生出來已經很難止血，此時千萬不要再有別的事情發生，「如果你沒有大動作，別人不會買單的」。

再來謝立功說道，應該要思考如果柯文哲還在位子上，可以做什麼？畢竟民眾黨被說是一人政黨，柯文哲如果走了，沒人可以預測該黨發展，「所以我覺得應該要做接班準備，未來不論是集體領導或是有人開玩笑說政權和平移轉，至少未來要想，若真的身陷司法風暴，或是檢方院方有大動作時，民眾黨該怎麼辦？」

最後，謝立功也坦言，「必須要去想最壞情形」，這也是為何現在黨內之所以有各種聲音出現的原因。