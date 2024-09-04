民眾黨主席柯文哲遭檢方指涉嫌京華城弊案，依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見，台北地院2日認為柯文哲犯罪嫌疑不重大，無保請回，檢方提抗告後，台灣高等法院由審判長許泰誠及受命法官鍾雅蘭、陪席法官魏俊明組成合議庭審理後，4日裁定撤銷「無保請回」處分，發回北院重裁。針對此結果，民進黨立委王世堅今（4）日就在臉書上發出了一個「😏」表情符號，引爆網友討論。

柯文哲捲入京華城弊案，台北地院2日凌晨將柯文哲裁定無保請回，由於民進黨立委王世堅曾撂話若柯文哲沒被羈押他就要去高空彈跳，小草也灌爆王世堅臉書，要求兌現承諾。對此，王世堅也在立院回應，稍安勿躁，因為檢方這幾天就會提出抗告，「以我的信用，再等個幾天，等檢方的抗告，大家可以接受吧。」

對此，柯文哲「無保請回」被撤銷後，王世堅也在臉書上發出了一個「😏」表情符號，引爆網友討論，許多人紛紛留言表示，「阿堅你很皮」、「有一槍斃命的笑容」、「不用跳了」、「寧木可被關，勿讓堅哥跳」、「香腸雞鴨飯準備」、「堅哥還是有一半的勝算」。

★未經判決確定，應推定為無罪。