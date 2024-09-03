民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，2日凌晨遭台北地院裁定無保請回，而台北市前副市長彭振聲則遭羈押禁見；雖然北檢將提出抗告，但此結果仍讓小草們歡欣鼓舞。但名嘴歷史哥李易修示警，柯文哲此次被踢到跟財團過從甚密，北市府清廉神話依然倍受挑戰，加上白營內帳累積的不信任引爆，在公眾認知領域已破了柯文哲金身。不只白營支持者，連秘書長、發言人、館長都到處樹敵，第三勢力很可能因為柯而徹底垮台。

「真正的危機正要開始！」歷史哥2日在臉書發文表示，恭喜柯文哲無保請回，至少證明法律這次不是亂押人，而是仍有相對公平性！自己一直說北檢現在這種挑案辦就是東廠行為！現在被法院打臉剛好而已，比起桃檢辦鄭文燦，北檢辦柯真的拉跨（落漆）到極致！

歷史哥強調，此次無保請回，回力鏢雖然打在部分名嘴、側翼、政客身上，但此番遭遇柯文哲的北市府清廉神話依然倍受挑戰，副市長層級被押，自己又跟財團過從甚密，跟沈慶京到陶朱隱園歡唱等等，因而遭到北檢搜索與聲押，加上之前4300萬商辦，把白內帳問題累積的不信任引爆，在公眾認知領域已破了柯金身！

歷史哥指出，而彭振聲被押禁見，讓柯文哲過去的言行又再次被全國檢視，按照柯文哲對待郝龍斌的標準，那該如何處理？當然自己主觀希望柯文哲是清白的，畢竟第三勢力很可能因為柯出事而徹底垮台！然綠白之戰剛剛開始，彭振聲一開始也沒事，如今已身陷囹圄。

歷史哥直言，最後，不只為了救阿北小草焦慮瘋狂，連發言人、秘書長也跟著暴怒！挺柯到底的館長也到處出征點名！固然經此一事小草是更鐵了，但狂草外放之勢，再不收斂，朋友不僅沒有多，只有更少，敵人更多而已。

★未經判決確定，應推定為無罪。