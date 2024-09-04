前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，雖然獲無保請回，但檢方已提出抗告。而柯今（4日）上午到花蓮參與國民黨立院黨團總召傅崐萁母親追思公祭，面對大批媒體持續追問關於北檢抗告議題、睡得好嗎？柯文哲則是笑說「睡得太好了」。

柯文哲2日凌晨裁定無保請回後，北檢認為北院審酌柯文哲與同案被告彭振聲的羈押理由明顯為「雙標」，且邏輯相互矛盾，違反論理法則、經驗法則，以原裁定認事用法不當為由，3日下午5時向北院遞狀，向台灣高等法院提起抗告，請求撤銷原裁定。而該抗告案由審判長許泰誠、受命法官鍾雅蘭、陪席法官魏俊明組成合議庭審理，依前桃園市長鄭文燦案處理模式，會迅速審理，今就會作出裁定。

柯文哲上午搭機抵達花蓮機場後，隨即搭接駁車前往會場，在步入會場前，依然被媒體包圍，頻頻追問關於北檢抗告議題；柯文哲說，「要嘛就來正式記者會，應該去找那個（發言人）吳怡萱，叫她安排就好了；至於被問及「這兩天睡得好不好」，他回應，「睡得太好了，不要忘記我是外科醫生，我倒頭就睡了」。

★未經判決確定，應推定為無罪。