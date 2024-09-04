根據《TVBS》民調中心針對台南市長藍綠幾位主要人選做出的民調，民進黨立委陳亭妃支持度46%領先謝龍介的35%，但是謝龍介對上林俊憲或王定宇都小幅領先；在政黨傾向方面，民眾黨認同者55%支持謝龍介，高於28%支持陳亭妃。前台北市副市長李永萍表示，調查日期是還沒發生檢察官大翻車的問題，如果檢察官這麼草率、無理對待柯文哲之後，再去調查的話，可能白營流向支持謝龍介的支持度還會更高。

李永萍4日在政論節目《新聞大白話》中表示，《TVBS》民調的玄機，就在於調查的日期，還沒發生檢察官大翻車的問題。所以當檢察官這麼草率、無理對待柯文哲之後，如果之後再去調查，可能白營流向支持謝龍介的支持度還會更高。

李永萍更舉例表示，那時為了要奪韓國瑜北農總經理的位子，民進黨就潑髒水稱，韓國瑜北農總經理任內帳目不清、有貪汙。檢調就去調查，韓國瑜就把所有帳冊堆滿一整個房間，全部嚴陣以待，結果什麼事情都沒有查出來。

該民調是 TVBS 民意調查中心於8月27至8月30日晚間18:30至22:00 進行的調查，共接觸 1102位20歲以上台南市民，其中拒訪為200 位，拒訪率為18.1%，最後成功訪問有效樣本902 位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.3 個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。