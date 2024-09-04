前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率案，台北地檢署訊問後聲押禁見，但被台北地方法院飭回，北檢提出抗告後，高等法院4日裁定發回北院更裁。前立委蔡正元表示，全世界只有台灣跟泰國有圖利罪，你不覺得很奇怪。

蔡正元4日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中質疑表示，檢調所稱不明帳目，不是不明金流，而是輿論式的政治鬥爭。重點是有沒有資金從威京集團主席沈慶京那一邊，經過台北市議員應曉薇到柯文哲這邊，就是沒有。行賄罪不能成立，所以改為圖利罪。

蔡正元接著表示，全世界只有台灣跟泰國有圖利罪，你不覺得很奇怪，美國、日本都沒有。因圖利罪很容易做政治鬥爭，入人於罪、羅織入罪。

蔡正元認為，貪汙罪定罪率大概5成不到，其中定罪不成，改為圖利罪，就是檢方模擬兩可。除非真的有收錢的貪污罪會成立，圖利罪一般成立的機率不高。他質疑，檢方為什麼這麼積極偵辦，可能就是上面有指示，若柯文哲有收錢，今天還有什麼好討論的，他是認為，台灣的法治不能這樣，比如偵查不公開，卻把資料丟給媒體。

★未經判決確定，應推定為無罪。