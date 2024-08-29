民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，白營29日召開記者會說明澄清，柯表示將向黨中央請假3個月，主動申請調查，並為政治獻金申報風波向支持者一鞠躬表達歉意。前立委郭正亮認為，這場記者會幾乎完全失敗。媒體人謝曜州則直呼笑死人，痛批「謊話連篇，避重就輕，推諉卸責！」名嘴黃揚明直言，柯文哲識人不明、思慮不周、帳目不清，支持者的熱情與信任才是民眾黨最可靠的黨產，請珍惜柯文哲還在政壇的日子。

記者會剛結束不久便出現一插曲，有網友發現已暫停營運的木可公司，竟出現一筆8月19日的發票。對此，民眾黨發言人戴于文回應，這是2023年12月支付的款項，但廠商漏開發票，所以善後小組要求補開。但由於之前民眾黨說法傾向把責任全部推給會計師端木正做假帳，粉專「誰比朕更有力」PO出發票照片，明細上登載補開金額高達100萬元新台幣。他質疑，難道要怪端木正4月分時沒有報到8月份的發票？「真是一筆爛帳！」

「識人不明、思慮不周、帳目不清！」黃揚明今(29日)也在記者會後發文表示，多數民眾黨支持者口中的藍綠政治人物，若有上述幾點缺失之一，早被千刀萬剮、該辭職下台。但柯文哲與民眾黨現在三點都發生了。而且，記者會結束了，很多事件（如京華城案）都還在發展中。

黃揚明直呼，一人政黨如果因為一人而倒，那麼這個政黨就沒有繼續存在的價值。「還是那句老話：請珍惜柯文哲還在政壇的日子！」

黃揚明還PO出柯文哲臉書1月12日選前之夜凱道造勢的照片，「我加上了一句送給柯文哲的話：支持者的熱情與信任，才是民眾黨最可靠的黨產！」