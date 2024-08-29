媒體昨日報導，木可公司匯一筆400多萬元款項到柯文哲私人戶頭，但民眾黨發言人吳怡萱表示，這筆授權金已經作為黨務與公益使用。對此，台北市議員簡舒培直言「代誌大條」，她表示，「左右手簽的合約，有什麼好說」，木可公司就是柯文哲的金庫，自己跟自己簽約，最後就是競選總部把錢匯給柯400萬，民眾黨的理由是把台灣人民當笨蛋。

簡舒培今赴監察院聲訴彈劾柯文哲，她表示，柯文哲之前怎麼說？木可沒有任何一毛錢進到私人口袋，但昨天媒體爆料木可錢是進到柯口袋，政治人物怎可公然扯謊？一個號稱公開透明、正直誠信的政治人物，竟然在公眾扯謊，還稱這筆錢是從政治獻金專戶進到木可，再度進到柯文哲再捐給民眾黨，這話講出來就是把大家當笨蛋。

簡舒培說，這筆錢可以放在政治獻金專戶直接捐給民眾黨，何必這樣轉了好幾手，這是東窗事發後，柯文哲要滅火的一面之詞，這打破柯文哲過去裝的人設。

簡舒培強調，過去就質疑民眾黨為何1300萬給木可，民眾黨稱競總跟木可簽約，為何木可給柯400萬，又稱木可跟柯簽合約，但最後就是競選總部把錢匯給柯400萬，競選總部的帳戶是從小草募款來的，柯藉由木可把小草的錢轉到私人戶頭，按照合約走是兩個不相關的人。

簡舒培說，不管是柯競總、木可公關、柯文哲，這是三位一體，最後就是柯文哲，民眾黨講的理由，真的把台灣人民當笨蛋，認為大家會買單這樣的說法。

至於柯文哲拿4300萬選舉補助款購買商辦，傳言今將宣布信託，並指定僅限民眾黨使用。簡舒培說，柯文哲現在東窗事發，為了滅火才做信託，台灣人民不會買單，柯是唯一的候選人領到選舉補助款後放自己口袋，還買高出市價許多的房產，若不是被找出來，柯怎麼會要信託？