前台北市長柯文哲涉京華城弊案，民進黨台北市議員簡舒培也質疑，第一魚果市場改建案圖利威京集團旗下中華工程，中工則聲明將提起告訴。簡舒培4日表示，她的所有發言可受公評，「要告來告，我不怕。」但柯2日遭無保請回後，當日下午中工就喊告，難道是柯發揮卸任市長的實質影響力，要中工提告以模糊視聽、轉移焦點？

簡舒培日前指出，魚果市場案中，柯文哲以「減項發包」的形式把部分樓層減項，當中工順利得標後，在合約記載未來要把減掉的樓層蓋回去，由於合約已經記載後續工程只會由中工做，追加預算50億元自然也落入中工口袋。中工聲明，簡不實言論及指控，嚴重傷及中工商譽及股東權益，將提起告訴。

簡舒培強調，中工想用提告方式讓議員閉嘴，避免監督他們，她辦不到，她所有說的事情都可受公評，「要告來告，我不怕。」

她質疑，她不是第1個、也不是第1次質疑此事的人，但柯2日遭無保請回後，當日下午中工就喊告，難道是柯文哲傷疤被揭開，痛得不得了，因此發揮卸任市長的實質影響力，要中工提告以模糊視聽、轉移焦點？