民眾黨主席、台北市前市長柯文哲疑似涉入京華城容積獎勵爭議，30日清晨檢調同步搜索其住家、辦公室以及民眾黨中央。對此，民進黨台北市議員簡舒培30日上午受訪時表示，完全不感到意外，表示周三檢調就兵分40多路搜查威京集團主席沈慶京與國民黨議員應曉薇，周五就是京華城案的關鍵人物柯文哲，「沒有簽名、沒有到都委會、不是都更，那就不能獲得百億容積，柯就是最重要關鍵。」

簡舒培指出，柯文哲就是京華城案中的關鍵人物，如果沒有他的簽名，案子沒有送到都委會，就不會讓不是都更的京華城獲得百億的都更容積獎勵。她強調，柯文哲就是最關鍵的人物，檢調也越來越收攏。

簡舒培也直言，柯文哲與沈慶京的交情很好，甚至還參加京華城商辦動土典禮，柯文哲過去才說過前市長郝龍斌跟財團「刀叉吃人肉」，結果卻在總統大選結束後跟沈慶京一起喝酒唱歌？現在聽起來根本無比諷刺，「很多小草也想安慰阿北，阿北怎麼不跟小草唱歌，跑去跟財團唱歌？財團唱的歌比較好聽？」

至於京華城是否應該因為涉及違法而勒令停工？簡舒培則強調，這是一個相當重大的事，現在正在興建當中，如果不喊停工就會變成違建。已經都有這麼多人被列為被告，台北市長蔣萬安應該要考慮，針對京華城的案子宣布停工，以免未來整個蓋完以後就再也收不回來。