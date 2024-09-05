民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積率案，1日北檢召開羈押庭，2日北院認為檢方對其「犯罪嫌疑重大」解釋仍有不足，因此裁定無保飭回，3日北檢提出抗告。高院認定柯「積極介入」，4日撤銷發回北院更裁。有人指出羈押庭輪值法官呂政燁曾自稱綠色法官，外界普遍認為柯不妙。國民黨台北市議員游淑慧質疑，時任柯市長跟北市議員應曉薇議員曾另外開了3次會議，還曾裁示「儘速積極協助辦理」，怎麼可能不知道案情？

「我尊重法官定義的不知道，雖然有違一般人對市長的想像。」游淑慧4日在臉書發文表示，本案目前變成京華奇案，跟柯文哲開會的應曉薇、共事的彭振聲和唱歌的沈慶京都有事，結果只剩下柯市長，說他不知道、他不懂，就………人人有事，剩他沒事？說柯市長沒有出席都委會，所以無從得知都委會的決議。可是柯文哲市長跟應曉薇議員有另外開了三次會議，有開會、做了指示，怎麼可能不知道案情？

游淑慧提到，第一次會議日期：109年03月10日下午15：45~16:15。主題：針對京華城容積爭議案。柯文哲市長裁示：有關京華城容積率疑義，請陳情人將訴求方案函送都發局，俾提市都委會研議。京華城的訴求其實2月就先找過彭振聲副市長，希望能直接送進都委會，但當時彭副並無答應。之後才來找柯市長，而柯市長知道他們的訴求後，也明確裁示，讓京華城方案送來，要求都發局就提進都委會。但當天，同一天，都發局其實曾上簽柯市長，明確表達希望本案處理要等訴訟後，再依訴訟結果辦理。但柯沒有尊重都發局。

游淑慧指出，第二次的會議裁示，日期:110年04月21日下午15：00~15:30。柯文哲市長這次裁示：請都發局擔任PM，俟京華城送件後儘速積極協助辦理，並向議員說明進度。當時的背景是：京華城容獎案在都委會和專家小組審議中，屢遭委員質疑對價性、公益性和適法性。其中110年3月18日，第一次專案小組會議，會中委員擔憂提高容積率的合法性，也擔憂超越現有法令規定給予容積的對價關係，所以會議結論要求京華城修正資料後補提送，再安排第二次會議討論。

於是應議員又找柯前市長說明狀況，請求協助，柯應該了解京華城案狀況，是面臨質疑且需補件再審。所以在4月21日的會議中才會指示：〔請都發局擔任PM，俟京華城送件後儘速積極協助辦理〕要求要快、還要積極幫忙，如果不知道狀況，沒有一定要幫忙，會那麼明確指示嗎？但是，110年7月1日第二次專案小組會議，會中委員學者還是持續質疑，關於京華城補送資料之公益性及對價性的合理化，仍要申請單位再再再次修正及補資料。

「而應議員也再次於8月10日來見柯市長談這個案子。」游淑慧強調，柯市長也做出他的第三次裁示：本案請彭副市長擔任PM，俟業主提送資料及相關說明後，協助盡速提都委會大會審議，並依委員會審議結果辦理。從裁示內容，很明確知道指示一次比一次明確。這次就直接要求，等京華城提送資料後就要盡速提都委會審議。所以京華城這次提的補送資料，相關局處沒有再去做對價性及公益性的估算，也沒再開其他的專家會議，就直接送110年9月9日第783次都委會審議並且通過。

游淑慧直言，在調查過程中，我們詢問都發局和工務局同仁：各相關局處為何沒有事先做些對價性估算，同仁坦承：因為長官交代要盡快。法官認為柯市長沒有出席都委會，所以會議決議無從得知。但柯市長有出席過他與應議員的三次會。他對京華城案的內容和困難一定有相當了解。

★未經判決確定，應推定為無罪。