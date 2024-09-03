京華城容積獎勵爭議持續延燒，近日台北市議員再度爆料，時任市長柯文哲任內針對第一魚果批發市場改建案，因不願增加預算而改採「減項發包」的方式，原預定六樓及八樓的建物都僅蓋到第五層，並與施工方中工簽訂合約，表示未來一定會追加預算，且會由中工施作，遭議員質疑涉嫌圖利。對此中工也發表聲明，表示將提告議員。國民黨台北市議員林杏兒則表示，5月時議員早已提告圖利問題，中工也應該先把爭議說明清楚，而不是用提告的方式讓事情越來越複雜。

林杏兒表示，她與其他議員們都已經在5月時提告，當時最主要是針對時任市長柯文哲是否有在魚果市場改建案中圖利中華工程，但現在卻變成中工跳出來說要提告民意代表，「我覺得中華工程應該要好好解釋一下我們提出的問題與疑問，而不是以提告的方式。」

林杏兒指出，中工也不用急，時間到的時候檢調單位也會談，不過中工也應該要好好解釋一下，過去曾經有做過被減了樓層又蓋回去的案例嗎？在公共工程裡面有這些案例嗎？台北市在近20年來，沒有一個工程是減了又蓋回去，魚果市場改建案是唯一一件，中華工程應該要好好解釋，而不是用提告的方式，讓事情越來越複雜。