前台北市長、民眾黨主席柯文哲身陷京華城和政治獻金案爭議，時任柯文哲競總財務長李文宗接受複訊，而當時和柯競總有密切金錢往來的木可公關公司也遭外界關注，木可公司8月12日聲明，即刻起暫停運作，並依法進行公司清算。民進黨台北市議員簡舒培揭露，但到現在都沒有人至商業處清算、廢止或停業。

木可公司8月12日聲明，為了避免爭議延續，即刻起暫停運作，並依法進行公司清算。但簡舒培爆料，到現在都沒有人至商業處清算、廢止或停業，而目前柯文哲購買4300萬商辦的金流也拿不出證據，明明如果是政黨補助款金流就非常明白，迴避此事就是經不起檢驗，真相在檢方調查下也將水落石出。

另，李文宗從證人轉被告身分接受複訊，訊後諭知李文宗200萬元交保，限制出境出海及住居，並接受電子監控。簡舒培分析，大家都認為木可公司是柯文哲小金庫，也令人懷疑是李為護航柯不願意說清楚，因此才會巨額交保、接受電子監控。

簡舒培也指出，檢方目前查出，國民黨議員應曉薇收賄威京集團主席沈慶京約4500萬元，但目前其中應曉薇還有1500萬金流去向不明，柯文哲則有上千萬不明帳目，「怎麼這麼剛好」。

她呼籲，檢調要盡快查明，對於有收受不法金流的人嚴格法辦，不要讓他們逍遙法外，甚至在外嗆聲司法外，柯文哲自己也要說清楚不明帳目，與其嗆檢調還不如好好說明。