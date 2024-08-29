民眾黨29日舉行「總統大選政治獻金外界疑義 一次澄清」記者會，黨主席柯文哲帶領黨公職向支持者鞠躬道歉。（姚志平攝）

民眾黨主席柯文哲遭指政治獻金申報不實，相關爭議燒不停；木可公司12日聲明，為了避免爭議延續，即刻起暫停運作，並依法進行公司清算。白營內帳澄清記者會今(29日)舉行，柯鞠躬道歉，並說明木可爭議。但名嘴謝寒冰指出，有眼尖網友發現1張8月19日開的木可發票，引發討論。

木可12日聲明表示，有關近期的爭議與批評，造成公司及相關夥伴嚴重影響，為了避免爭議延續，「即刻起暫停運作」，並依法進行公司清算。

時任競總幹事黃珊珊今於記者會上出示單據，強調「錢都在」，不過有網友發現，今天貼在牆上的發票，為什麼會參雜2024年8月19日的100萬元發票？選舉可都已結束半年。

謝寒冰今(29日)在臉書PO圖表示：記者會才剛開完，馬上被眼尖網友抓到有一張發票，是今年8/19才開的。時間顯示為18時整。

謝寒冰質疑，「木可理論上已經停止營運了⋯⋯這是幹嘛？我誤報你的誤報嗎？」

網友表示「您讓柯P的記者會破功了⋯！（謝：這種記者會不破功很難吧）」、「只能木可可，別人都鬼扯」、「假掰到底的記者會，滿嘴鬼扯」、「湊發票，那匯款記錄呢？李文宗一個人可以操作1500萬的貨款，那不知道還有多少李文宗一個人付出的貨款？付給誰？」、「漏洞億出」。

民眾黨發言人戴于文表示，經過清查，該筆是在去年12月支付的款項，因廠商漏開發票，因此善後小組要求其補開，後續也將依法向監察院補正。