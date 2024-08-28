京華城容積獎勵案愈燒愈旺，威京集團主席沈慶京今(28日)遭檢廉搜索並帶回。藍營北市議員游淑慧質疑，民眾黨主席柯文哲27日早上受訪時曾說要開記者會把京華城案講清楚，下午又改口說沒有要談京華城案，只是要談帳目問題。是不是知道檢調即將要大規模動手，不敢再亂扯了？媒體人謝曜州直批，京華城案會讓柯文哲面臨司法咎責。但真正政治誠信破產殆盡的，是買商辦這事；當柯能力操守不再，公開透明都是笑話。

游淑慧28日稍早在臉書發文質疑，柯文哲27日一大早受訪時曾經說要開記者會把京華城案講清楚，當天下午又改口說沒有要談京華城案，只是要談帳目問題。「是不是知道檢調即將要大規模動手了……不敢再亂扯了？」

「京華城案，會讓柯文哲面臨司法咎責。但真正政治誠信破產殆盡的，是買商辦這事！」謝曜州28日發文強調，柯文哲信誓旦旦說競選經費一毛都不會進私人口袋！現在7000萬補助款真的進自己口袋，民眾黨硬凹說不是競選經費、是補助款，說自己有個奇葩規定：可以2/3給候選人用？

謝曜州質疑，「真是蓋世聰明，藍綠都想不到可以這樣扭曲原本法規的精神！賴、侯真是傻，沒有搶這筆錢給自己揮用？競選經費跟補助款，一樣都是人民的錢啊！法規上補助款是給政黨運用。」他直言，選前喊窮，鼓吹小草用便當錢支持阿北，結果應該給黨用的補助款，拿來買自己要用的辦公室。阿北主張的公開透明都是笑話。「聽說現在有8%的人對阿北不離不棄，當阿北的能力操守都不再，你們迷戀的是他的肉體嗎？」