民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率案，以被告身分遭廉政署搜索約談，柯文哲移送北檢複訊後，有提出拒絕夜間偵訊，所以他認為有疲勞訊問，不願繼續接受訊問，逕欲離開偵查庭。檢察官審酌柯文哲涉犯圖利罪嫌重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞，依刑事訴訟法當庭逮捕。媒體人黃揚明表示，這案子是收押或交保將是一場檢辯對峙的馬拉松。

黃揚明31日在臉書粉專貼文表示，柯文哲拒絕夜間偵訊，稍早被當庭逮捕，但柯的律師將聲請提審，交由法院來裁定。這案子是收押或交保將是一場檢辯對峙的馬拉松。

不過網友卻回應表示，「不是羈押，是當庭逮捕」「拒絕夜間偵訊，會被逮捕！？那個不是基本權利嗎？」、「『柯文哲拒絕夜間偵訊稍早被當庭逮捕』，個人是法盲，這不是基本權利嗎？這樣符合司法程序？」

根據逮捕實務，當人民因犯罪嫌疑被逮捕拘禁時，應將逮捕拘禁原因，以書面告知本人及其本人指定之親友，並在24小時內移送法院審問。在這24小時內，本人或其他人，則可以向聲請法院提審。依照提審法規定，受理的法院應該在24小時內發提審票，逮補機關在收到24小時內，要把人解交法院。

★未經判決確定，應推定為無罪。