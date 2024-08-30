京華城容積率案延燒，台北地檢署30日聯合廉政署偵辦，於清晨7時許到民眾黨主席柯文哲位於台北市信義路二段的住處進行搜索，並以被告身分約談柯文哲。前立委郭正亮預言表示，柯文哲被聲押的可能性很高。未來重要的關鍵除了京華城容積率決策的過程是不是合法，還有錢有沒有進到柯文哲的相關帳戶。

郭正亮30日在中天《盧秀芳辣晚報》中表示，柯文哲被聲押的可能性很高。他認為，柯文哲必須解釋木可公司匯出多少筆錢到柯文哲個人帳戶，以及為何會匯到柯個人帳戶案，還有京華城案，威京集團主席沈慶京有沒有金流跑到柯文哲那邊。檢方說有1億資金不明流向，至於有沒有到市府官員那兒，這是檢調要問的。

針對京華城案，郭正亮點出，首先就是錢有沒有進柯文哲的相關帳戶，如果有，那就是貪污治罪條例的收賄罪 ，就是7年以上；如果沒有，那就是圖利罪，是5年以上。而圖利罪的法律要件，就是必須明知違法而為之，這部分柯文哲就要說明。

郭正亮表示，京華城案的重點，並不是容積率840%有問題，而是決策的過程是不是合法，是不是很多人表達反對的法律意見？那柯文哲就要說出堅持己見的正當性以及合法性，這個才是柯文哲要去為自己辯護的焦點 。

★未經判決確定，應推定為無罪。