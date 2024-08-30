檢廉偵辦京華城案，今天（30日）前往民眾黨主席柯文哲家中及台玻大樓辦公室等地搜索，並以被告身分約談柯文哲。前立委沈富雄預言表示，檢廉最後一定不得不聲押柯文哲。

沈富雄今天（30日）在政論節目《少康戰情室 》中表示，媒體人吳子嘉最厲害，預言跟實際檢廉去敲柯家門的時間只差1小時。他則有預感柯文哲今天會出事，因威京集團主席沈慶京和台北市議員應曉薇的狀況急轉直下，加上柯文哲以清白之身向大家所做的告別式記者招待會，讓他感到非常不祥。柯文哲和當年，完全是兩個不一樣的人，他昨天魂不守舍，語無倫次，講得亂七八糟，柯文哲心裡頭有數，大概想該來的馬上就會到來。

沈富雄接著表示，他遇到的人不約而同問同一個問題「你想柯文哲會被關嗎？」他覺得，檢調最後一定不得不聲押柯文哲，如果無保釋回，那就顯得去搜索、約談柯文哲，顯得太輕忽、太不慎重了。

沈富雄認為，柯文哲出門時的臨場反應，沒有沈慶京、台北市議員應曉薇鎮定，沈慶京跟應曉薇真的是老先覺，非常鎮定。柯文哲其實是有點氣急敗壞，柯文哲是喊執政黨，而不是國家、政府，是歸於黨與黨之間的鬥爭，他覺得不應該這樣講。

沈富雄點出，以柯文哲累積的小聰明，他大概不會留下很多一翻兩瞪眼的證據。到目前為止，除了買商辦以外，其他好像神龍見頭不見尾，若要把他一釘敲死，好像也敲不死，所以柯文哲今天講得最響亮、最有力道的就是「沒有證據」，「沒有證據」憑什麼去搜索他。