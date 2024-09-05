前台北市長、民眾黨主席柯文哲深陷政治現金假帳案，以及北市府時期京華城案等諸多爭議，引發討論。曾在柯市府擔任社會局長的陳雪慧，近日接受專訪談及與柯文哲共事的經驗，直言「到現在為止，我心裡面會有怨念的，就是在柯團隊的那13個月！那13個月裡，我完全沒有被尊重，專業也完全被踩在腳底下」。

具基層社工背景的陳雪慧，曾任前立委徐中雄辦公室主任、國民黨台中市長胡志強的競總幹部，後在林智堅的新竹市政府擔任社會處處長、代表民進黨參選過議員，在2018年經公開遴選，出任柯文哲的台北市政府社會局局長，2020年2月1日請辭。

陳雪慧近日接受Podcast節目《人間動物園－厭世姬外出取材》專訪，談及自己擔任徐中雄的國會助理，跟在對方身邊很多年，後來因徐淡出政治圈也跟著休息一陣子，後來在資深政治幕僚、主持人「邊角料」的推薦下，進入林智堅市府，先去當林的隨行秘書，2個月後接任社會處長，後被林智堅說服參選市議員，落選後婉拒回任處長。

陳雪慧爆料，當時擔任監委的王幼玲打電話來，希望她參加柯文哲的台北市社會局長「海選」，身邊的人都鼓勵她去，只有林智堅反對，並告訴她，「雪慧，柯文哲那邊不適合妳，妳一定會被欺負」，但自己仍決定參加。

對於在柯市府擔任社會局長的經驗，陳雪慧直言自己對柯文哲大改觀，有時她提及在新竹的經驗，柯還會揶揄新竹市，後來才知道是整個團隊都看不起社政、社工的專業。自己很認同徐中雄、林智堅，但到現在為止，「我心裡面會有怨念的，就是在柯團隊的那13個月！那13個月裡，我完全沒有被尊重，專業也完全被踩在腳底下。」

陳雪慧也說，不只柯文哲，柯團隊的人也不尊重專業、不尊重人，社會局一年有200億的預算，但她身為社會局長卻連機要秘書也不能帶，「所有的人事全部都要蔡壁如決定，我完全沒有人可以用，很多事只能一個人扛起！」