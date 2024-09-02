民眾黨黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案遭聲押，台北地院2日凌晨裁定無保請回，檢方將提抗告。對此，前立委郭正亮2日就表示，「北院的認知是認為彭振聲一手遮天，這裡面唯一會有比較大誘因咬柯文哲的只有彭振聲，彭振聲要咬死柯文哲換得緩刑的機率頗高」，引發討論。

郭正亮2日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示「應曉薇、沈慶京被押，表示他們行賄是成立，請問行賄給誰？有抓到對象吧，顯然北院認定的就是彭振聲，所以並不是說被行賄的沒有任何人被確認，就是彭振聲」，郭正亮也認為，「北院的認知是認為彭振聲一手遮天，只是沒用這個詞而已，然後柯文哲毫不知情，不然怎麼會無保請回？北院一定是做這樣的理解」。

郭正亮強調，「現在一定是處於這個認知模式，北院的法官就是認定說柯文哲又沒有對你交代，你提不出證據，如果北院是這樣認知」，郭正亮接著說，「接下來彭振聲的罪會很重，因為他行賄也被認定，北院、北檢都不相信，這邊就牽涉到被羈押的人如何自救」。

郭正亮坦言，「這裡面唯一會有比較大誘因咬柯文哲的只有彭振聲，因為應曉薇、沈慶京和彭振聲的關係已經確定，這兩人救不了自己了，現在就是看誰能扯到柯文哲」，郭正亮最後也說，「彭振聲要咬死柯文哲換得緩刑的機率頗高，這裡面有自救又有很大誘因的就是彭振聲，因為當污點證人可以立功，但這部分要舉證，很不容易」。

★未經判決確定，應推定為無罪。