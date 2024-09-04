國防部自114年度起編列總額2840億餘元預算，以14個年度採購7艘「海鯤級」潛艦後續艦。但沒想到，原訂在114年度交艦後就應結案的原型艦「海鯤號」，卻意外驚傳要再延4年丶於118年度才會結案。前海軍艦長呂禮詩質疑，設計階段就該發現的事，為什麼非得在完工海試時才發現？

根據《自由時報》8月31日報導提到，有軍方人士當天指出，儘管原型艦「海鯤號」最晚會在114年的第三季交艦給海軍，但「海鯤號」還要進行系統優化丶構型調整，以及擔任武器系統測試的測試艦任務，做為潛艦後續艦分批建造的重要依據。因此國防部7月17日同意海司令部的建議，修訂全案整體獲得規劃書，將原型艦「海鯤號」的結案期程，延到118年度結案。

軍方人士進一步表示，基於整體考量，原訂要在117年度結案的「長程潛射重型魚雷」採購案，計畫採購24枚戰雷及4枚操雷，也將延後2年到119年度結案，但重型魚雷全案的總金額維持54.6億元並未改變。

「2025年該結案的海鯤艦，要再延4年丶於118年度才會結案！是要改為核動力嗎？笑死！」呂禮詩2日在臉書發文質疑，已有軍盲出來洗地，說什麼：沒經驗的第一艘，要花很多時間解決，這在工程界是常識。想問：設計階段就該發現的事，為什麼非得在完工海試時才發現、這是常識嗎？「不禁讓人又想起了浮力不足的沱江艦...」。

報導提到，負責督導潛艦國造任務的國安會諮委黃曙光曾於內部會議透露，他個人期望，加計2艘現役劍龍級潛艦，期待114年可以有3艘可服役潛艦，116年有4艘，意指116年時，不僅海鯤號已經服役，還有1艘後續艦已到位。

為執行潛艦國造政策，軍方以三階段方式進行國造潛艦的設計丶原型艦籌建丶後續艦籌建。但根據最新送交立法院的114年度國防部預算書指出，第二階段的潛艦原型艦籌建案原訂在114年度交艦後就應結案，已修訂為再延4年丶於118年度才會結案。

而在第三階段的7艘後續艦籌建部分，總預算為2840億8080萬元，自114年度執行至127年度，共計14年。期盼全案可滿足平、戰時任務需求，以符合防衛作戰實際需求。7艘「海鯤級」潛艦後續艦，預計將採「3+2+2」方式分批籌獲。