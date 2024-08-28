行政院日前核定潛艦國造計畫，將投入2840億元的預算，籌建量產7艘潛艦，預料立法院下會期將就此進行攻防。國民黨立委柯志恩今（28日）對此痛批，原型艦「海鯤號」都還沒進行海測過關，明年11月能否依合約交艦並確實符合作戰需求，一切都還未定之天，但國防部一口氣就編了14年造艦的的量產計畫，不知在急什麼？

柯志恩批，套句總統賴清德所說｢冬至沒到，別急著搓湯圓」，如果2026選舉現在不必操之過急，那麼7艘後續艦的鉅額預算，豈非今年中秋未過就在急著搓明、後年的湯圓？令她質疑的是，2800多億的大餅是如何估算出來的？去年潛艦國造的推手黃曙光透露的訊息是｢希望2025年完成3艘國造潛艦、2027年達成4艘潛艦的構想」，為何換了總統變成14年、7艘艦？時間、期程實在差很大。

令人困惑的是，柯志恩直言，原型艦的海測、八字都沒一撇，現在就急編2840億元的經費，未來真能依計畫執行嗎？連國防部長顧立雄都說｢後續艦預算要等海鯤號通過海測後才能動支」，為何不等海測成功之後，再規劃量產也不遲。

柯志恩認為，如真要未雨綢繆，國防部應告訴國人，在少子化又募兵不易下，訓練有素的潛艦部隊如何培訓、擴編？未來的潛艦基地和軍港是否應先整建完成？否則，天外忽然飛來一筆2800多億預算，且幾個月後就要立院審查通過，不會太唐突嗎？「]今年月餅都還沒吃，賴總統就在想搓明、後年的湯圓咧！」