台船表示，公司除與政府相關部門密切合作，爭取更多政策支持和資源投入，亦將持續加大對環保型燃料或雙燃料貨櫃輪與節能型船舶的研發投入，以迎合全球航運業的綠色發展需求；台船也將積極推動智慧船舶的發展，妥善應用船舶自動化與數位化技術，並透過與國內外相關學術單位的合作，提升技術優勢，探索AI與大數據技術在現代船舶的應用。

再者，由於新冠疫情的影響，單一供應鏈已成為工程準時完工的潛在威脅，台船計劃加強與多元供應商的合作，以降低對單一商源的依賴，並透過人工智慧技術優化供應鏈管理，提升彈性與應對突發事件的能力。

此外，針對主要裝備及原物料價格波動，台船將採取長期合約策略，並加強國際市場的開拓與戰略合作，以實現市場多元化。

在財務與資金管理部分，台船表示，除傳統銀行貸款與自有資金外，台船在主管機關的允許下可以研究發行公司債券或進行增資的可能性，以增強資本實力並吸引投資，同時，公司將加強財務預測與風險評估，健全預警機制，提升內稽與內控的功能，以確保財務穩定與健康，針對子公司業務須適時督導及調整。