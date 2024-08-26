潛艦國造是強化國防實力重要的里程碑，國防部預計耗資2,840億台幣，建造7艘潛艦，分14年執行。國民黨立委李彥秀認為，離譜的是，明年度預算僅編列20億元，還不到總預算的1％。但20億的背後，卻是夾帶近3000億元的預算企圖闖關，首年的預算編列處處暗藏心機算計與政治機鋒，大走預算巧門「頭過身就過」，首年的20億根本是「政治行銷費」。

李彥秀指出，潛艦國造原本應該是國人的驕傲，更是展現政府對國防自主能力的信心與企圖心，國防部原本應該「開大門、走大路」，編列合理且足夠的預算，落實潛艦國造的量產計畫。但是，國防部長顧立雄卻說「原型艦必須通過海測，才會動支後續潛艦預算。」也就是說，明年度20億元預算根本就是「政治行銷經費」，一來可以大內宣「潛艦國造正式啟動」，另一方面又要立法院簽下將近三千億元的「授權支票」。

李彥秀指出，潛艦國造還有許多問題需要被檢視，包括原型艦海鯤潛艦尚未完成海上測試(SAT)，量產構型也還沒定案，就要匡列這麼多的預算？後續量產是否會受物價指數波動影響，導致經費上漲？是否會因為技術進步、裝備籌獲情形而修改相關配備？是否會排擠其他重要的國防支出，讓整體國防戰力失衡？

李彥秀說，民進黨的盤算卻是，如果在野黨為民眾看緊荷包，嚴審預算編列的合理性，網軍側翼名嘴馬上就會蜂擁而上，所有包括「連20億元國防預算都要擋」「就是要杯葛潛艦國造預算」這類似是而非、抹黑、抹紅的言論就會傾巢而出。

李彥秀認為，賴清德政府的目的只有一個，就是在憲政、國防、兩岸、經濟、外貿、民生問題上，全面挑起社會爭議與政黨對抗，確保賴清德在「雙少數」下的仍能鞏固個人權力，更是為2026累積「相罵本」，為2028連任累積攻擊在野的工具。

李彥秀強調，捍衛中華民國主權與台海和平穩定，需要堅強且完整的國防戰力，國艦國造如此重要的國防里程碑，首年的預算編列卻處處暗藏心機算計與政治機鋒，大走預算巧門「頭過身就過」，還沒有完成海測就先編列預算，更會使海鯤艦量產經費嚴重失真。民進黨政府，編列的不僅是20億元的首年預算，更是滿滿的政治算計。