根據國防部今天送達立院的114年國防預算書，國防部為強化水下嚇阻戰力，自明年起由海軍編列14個年度、2840億餘元預算，採購7艘「第三階段後續艦籌建」，根據國防部明年度公開預算書陳述，潛艦後續艦明年度預算僅20億元，但後年起即逐年增加，每年度約匡列170億餘元，在2031年預算達321億餘元，是14個年度中，最高的1年。

國造「海鯤號」潛艦現正執行各項測試，預計近期開始海測。，據了解，國軍籌獲7艘「海鯤級」潛艦後續艦，預計將採「3＋2＋2」方式分批籌獲。

根據國防預算書內容，「潛艦國造第3階段後續艦籌建案」，總預算為2840億8080萬元，自明（2025）年執行至2038年，共計14年。期盼全案可滿足平、戰時任務需求，以符合防衛作戰實際需求。

雖然預算書並未具體說明後續艦的實際籌獲期程，但檢視14年度的預算編列，仍可見端倪。據預算書內容陳述，海軍明年僅執行20億餘元預算，主要用途是業務費等7項，包括加班費35萬餘元，以及所需軍事裝備與設施等；而自2026年度起預算即大幅增至170億餘元，2027年到2035年共9年間的單年預算皆高於200億元，最高峰的單年則出現於2031年，也就是預算執行第7個年度。