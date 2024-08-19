2026高雄市長選戰仍有一段時間，民進黨已有5人表態參加初選，民眾黨主席柯文哲先前也被點名可以挑戰高雄，外傳他已經勤跑高雄基層。對此，有望代表國民黨參選2026的立委柯志恩今（19）日狠酸，柯主席應該先解決帳目問題，還有民眾黨所面臨的種種家務事。

柯文哲跟柯志恩都是教授，堪稱男女版柯P。針對外界盛傳柯文哲近日勤跑基層有意選高雄市長，柯志恩直言，「我不曉得勤跑基層的定義在哪裡啦」，但柯主席應先解決關於帳目的問題，還有民眾黨所面臨的種種家務事，至於他能勤跑基層，跟地方里長建立關係，「只要對高雄好，我們都是樂觀其成」。

柯志恩上屆在高雄選得不錯，被寄予厚望挑戰下屆高雄市長寶座，不過民進黨高市黨部主委黃文益卻批評，柯志恩不夠接地氣。對此，柯志恩也反擊，黃文益議員所提到跟地方互動不足，這是由選民跟地方來做決定，不是由黃文益來定義，「我就照著自己的節奏」，不斷勤訪各地傾聽大家聲音，不容許黃議員在旁邊說嘴。

至於黃文益指，上次柯志恩選得不錯，但是還是空降。柯志恩也反嗆，「我不曉得他的空降是什麼意思」，上次選完之後，自己就常住高雄，除了台北會議之外，在高雄也建立很多不同關係，不是什麼事情都他說了算。

外傳民進黨高雄市長初選，總統府祕書長潘孟安也會角逐。柯志恩直說，「如果是潘孟安的話，問黃文益這算不算空降？」她坦言民進黨每個對手實力都很堅強，特別在地方的扎根，人脈、錢脈等各方面有足夠資源，對國民黨來說是艱困選區。

不過，柯志恩認為，現在距離2026還有一大段時間，對任何人來說選舉的事情還言之過早，身為立法委員就是做好立法委員工作，不管是立法、修法，或是地方有任何需求，努力爭取建設，現在談2026彷彿全年都是在選舉，這不是選民所樂見的。