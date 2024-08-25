民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳風暴，老婆陳佩琪還被爆去看1.2億元豪宅，對此柯文哲解釋，不用裝窮，夫妻倆本來就買得起1億元豪宅。但台大婦產科醫師施景中質疑，認識許多台大醫院的醫師夫妻檔，工作一輩子，還沒看到誰有辦法買1億元的房子。

施景中昨晚在臉書發文，將柯文哲稱作「師父」，指以前師父說「當醫生其實沒有那麼好賺」，於是他選市長時，大家搶著捐錢給他，光是台大醫院醫師就不知道捐了多少錢，然而現在弊案爆發，師父卻改口說，「我們不用裝窮，本就買得起1億的房子。」

施景中表示，師父過去也說「強者不屑說謊」，到底他是不是強者？還是這句話本就是謊言？照師父24日受訪時所說，他和太太兩個人都是台大畢業的醫師，工作30年要買個1億元的房子不會很難。

但施景中打臉，他在台大醫院裡有認識很多的醫師夫妻檔，「他們工作一輩子，我還沒看到誰有辦法買1億的房子」。