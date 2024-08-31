民眾黨主席柯文哲於台北市長任內期間捲入京華城弊案，台北地檢署30日一早兵分7路分別前往柯位於台北市金山南路二段住處、台玻大樓的民眾黨黨部內的柯文哲辦公室、前北市副市長彭振聲住處等地搜索，傳喚柯文哲、彭振聲2名被告、以及包括柯妻陳佩琪、彭妻謝夏喬2名證人。昨晚請回及謝，31日清晨向法院聲押禁見彭，而柯則被當庭逮補，因認程序有問題聲請提審。台北地院暫定10點20分召開提審庭。

「館長」陳之漢曾經在直播放話，稱柯文哲若被搜索、帶回，他將帶人包圍地檢；對此，轄區警方不敢大意，昨下午隨即在北檢外架設2層圍欄，間隔至少1公尺，以防有心民眾聚集滋事。而柯粉則號召彼此於10點在北檢大門口聲援柯文哲。

檢廉29日聲押應曉薇、沈慶京、應的助理吳順民3人之際，廉政署另召開勤前會議，安排搜索柯文哲的細節，3人30日獲北院裁准。

檢廉30日一早即赴柯文哲位於北市金山南路二段10巷內的「大安尚御」華廈住處執行搜索，並當場交付傳票給柯文哲。據了解，柯文哲移送北檢複訊後，31日有提出拒絕夜間偵訊，檢察官當庭逮捕，後續柯向法院聲請提審。