民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積率案，1日北檢召開羈押庭，2日北院認為檢方對其「犯罪嫌疑重大」解釋仍有不足，因此裁定無保飭回，3日北檢提出抗告。高院認定柯「積極介入」，4日撤銷發回北院更裁。有人指出羈押庭輪值法官呂政燁曾自稱綠色法官，外界普遍認為柯不妙。PTT當晚有網友爆料，疑似出現小草想不開，揚言5日將進行激烈的自殘行為，鄉民紛喊「拜託不要做傻事好嗎」、「拜託民眾黨先安撫支持者」。

PTT八卦板4日晚間有網友PO出社群截圖表示，剛剛在其他論壇看到的，繼四叉貓惹出的相關不幸事件後，又出現新的自殘預告事件，怎麼阻止？

只見截圖背景有一個大大的「眾」字，疑似是小草同溫層網路社群對話，一位網友揚言激烈自殘，另一位小草見狀趕忙安撫：「冷靜點吧？」

PTT鄉民見狀直呼「跟他說很痛」、「用滅火器噴他啊」、「阿北有說過，去河濱公園」、「給他看這篇推文的勸世影片」、「沒必要」、「報警啦」、「明天河濱公園會不會很多人」、「不是吧？就北檢目前還端不太出什麼實證來，不用激動呀」、「讓青鳥更開心而已」、「沒必要這麼激烈」、「鄭南榕喔」、「拜託民眾黨先安撫支持者」、「政治狂熱好可怕」、「設壇祈雨」、「拜託不要做傻事，請對阿北有信心好嗎」。

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