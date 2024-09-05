民眾黨主席柯文哲涉及京華城弊案，高等法院4日撤銷原無保請回裁定，發回北院重裁。北院承審法官呂政燁，訂5日上午9時30分開庭審理。而柯文哲今上午7時許離開家門時，一看到守在家門口的大批媒體陣仗，直喊「這太誇大了」；面對媒體相關追問，他則未做出任何回應。

媒體見到柯文哲現身後，立刻詢問柯，被高院認為「積極介入京華城」一事，而柯並沒有做出回應，媒體再問「要不要說明一下？」他則回「不要啦！這個...」。後來媒體繼續問「還是要主張對所有事情不知情嗎？」「公務員不要坐牢還是原則嗎？」「找律師沙盤推演嗎？」柯文哲依舊沒有發表意見，約在7時20分許搭上座車出門。

事實上柯文哲自日前獲無保請回後，連日均公開嗆賴政府與檢方，大談查辦不公、嗆北檢怎不趕快抗告？應該是找嘸證據，更自爆不知道840%容積率一事，結果卻遭到許多人打臉。不少名嘴如郭正亮都認為柯「說太多了」。