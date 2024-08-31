國民黨立委李彥秀。（資料照）

民眾黨主席柯文哲31日凌晨移送北檢複訊，主張拒絕夜間偵訊，檢察官當庭逮捕，後續柯會向法院聲請提審。國民黨立委李彥秀表示，拒絕夜間偵訊，是人民基本的權利，檢方以柯文哲不願進行例外的夜間訊問而當庭逮捕柯文哲，無疑就是希望藉此施壓當事人「同意」夜間訊問，更恐怕是有隱含政治意味在裡面。

李彥秀指出，拒絕夜間偵訊，是人民基本的權利，根據刑事訴訟法的規定，夜間偵訊是例外狀況，而非原則。從搜索到移送北檢，昨天柯文哲已經經過長達19個小時調。拒絕夜間偵訊，一定是柯文哲考量自己身體與精神狀況後，與辯護律師討論做出的決定。

李彥秀表示，「京華城案」是社會矚目的重大案件，社會不僅會關注後續司法審判的結果，調查與偵訊的過程更是會受到極大的關注。檢方無視刑事訴訟法的精神，以柯文哲不願進行例外的夜間訊問而當庭逮捕柯文哲，這種檢方一貫的作法無疑就是希望藉此施壓當事人「同意」夜間訊問。

李彥秀指出，其目的就是要限制柯文哲的人身自由，形同押人取供，檢方其實有更多的手段來避免柯文哲與他人不當接觸，這種「當庭逮捕」的作法，恐怕是有隱含政治意味在裡面，並進一步塑造柯文哲「被捕」的社會印象，是否違反比例原則而侵害法律對人權的基本保障，都值得檢討。