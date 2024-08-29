【LIVE直播】柯文哲記者會最新畫面

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，又被爆料動用選舉補助款買4300萬元商辦將信託，更傳出會暫離黨主席等消息。民眾黨於今（29日）下午15時召開「柯文哲總統大選政治獻金外界疑義 一次澄清記者會」，柯也親自現身鞠躬道歉，宣布經思考要向黨請假3個月，自動申請調查。

柯文哲在會中表示，2024總統大選政治獻金申報風波跟後來一連串事件重創本人跟民眾黨聲譽跟形象，深深一鞠躬表達抱歉。他說，錢都在，但進一步要接受外部稽核，得到簽證後再去向監察院補正，這一次事件他還是要負最大責任，錯在完全信賴跟信任，只要財務長簽核就放行，也沒有審核機制，從創黨之初舉步維艱，這次大選我們競總財務長李文宗妹妹是木可董事長，也兼任競總出納跟會計，原本要節省人力，賠掉財政紀律，「我的錯誤常常只看到需要沒考慮到後果」。

柯文哲說，民眾黨需要立院附近辦公室，穩定經營黨務，才用補助款買辦公室，沒想到動作引起誤解跟負面觀感，個人思慮不周的壞習慣，種種錯誤，幾經思考要向黨請假3個月，自動申請調查，個人也要好好反省。

該場記者會出席的人員除了柯文哲，還有當時競總總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡及民眾黨祕書長周榆修。記者會一開始，先由黃珊珊公布查帳明細，經比對副本和申報數據，善後小組清查有單據卻漏報、短報金額有19375409元，並無貪瀆情事。

陳智菡接著說明跟木可之間往來帳務關係，善後小組覺察支付木可費用過高，並公布木可與競總交易明細，其中一筆為金額1500萬元的授權金；她也說明，2023年5月成立競總，開立政治獻金專戶後，也委託木可處理捐款小物與外部宣傳等事宜，並簽約競總提撥營業額之不高於10%給木可作為授權之費用，至於為何是1500萬元，雙方落差是競總主張139.9萬元（成本10%）費用，木可主張1500萬元。善後小組要求木可應退回1360萬。