檢廉30日搜索民眾黨主席柯文哲住處，近中午時，柯與夫人陳佩琪（左上）及檢調人員步出大樓，並發表簡短聲明。（姚志平攝）

【LIVE直播】柯文哲遭檢廉搜索 民眾黨召開臨時中央委員會

檢廉偵辦京華城案，相關人員今（30日）早到民眾黨主席柯文哲住處、位於台玻大樓的柯文哲辦公室、民眾黨中央黨部等地搜索，柯文哲稍早也已抵達廉政署。因應檢廉搜索行動，民眾黨也緊急召開臨時中央委員會，並成立緊急應變小組，並於15時許舉行會後記者會。

據民眾黨發出的採訪通知中提到，因應檢廉搜索行動，本黨召開臨時中央委員會，並成立緊急應變小組，力挺柯文哲主席捍衛清白。今日出席會後記者會者，包含秘書長周榆修、立委黃國昌、吳春城、張啓楷、麥玉珍，以及中央委員馮啟彥、江和樹、李國璋。

該場記者會由立委黃國昌說明開會決議內容，今天下午召開臨時中央委員會，會議中為了因應檢察官及廉政署搜索中央黨部、主席台玻辦公室、主席住所，達成以下決議：

第一，即刻成立中央緊急應變小組，並由中央委員林富男、中評會主委李偉華及立法院黨團總召黃國昌擔任共同召集人，並納入黨公職等擴大參與，配合司法調查期間維持黨務運作，全黨齊心挺主席。

第二，早上本黨中央黨部竟然遭到搜索，本黨第一時間就表明配合調查，但不應逾越偵查必要範圍，在告知未設有主席辦公室後，檢調仍執意於黨部同仁工作空間進行摸索式蒐證，意圖令人費解。

第三，究竟有何具體事證、正當性與必要性，如果一再配合政治攻擊與傳媒炒作，本黨嚴重要求執政當局出面說明。

第四，司法應依證據公正辦案，尊重偵查不公開原則，勿引導外界末審先判，侵害本黨及柯文哲主席名譽，同時譴責特定媒體捏造假新聞，製造抹黑柯主席言論。

另外，黃國昌也提到，並沒有存在代理黨主席問題，依黨章規定是不是有代理主席問題，是由中評會委員討論。

★未經判決確定，應推定為無罪。