民眾黨黨主席柯文哲捲入京華城案、政治獻金假帳風波，北院今(2日)凌晨3點多裁定無保請回。曾公開表態支持的百萬網紅愛莉莎莎，被發現日前在限動寫下簡短一句話，似乎相當關切柯文哲在台灣的狀況，得知對方被聲押禁見後，又曬出全黑圖，並留下表情符號，疑似洩漏心境。

柯文哲風暴發生後，曾公開8點力挺的百萬網紅愛莉莎莎，雖然人正在泰國度假，仍在Instagram限動曬出泰國街景照，簡短寫下一句：「只希望在台灣的一切安好」，還附上雙手合十符號，看的出來心繫柯文哲在台灣的狀況。而在北檢31日晚間對柯文哲聲押禁見後，她又在Instagram曬出全黑照，並附上嘆氣表情圖案，似乎再次對此事件做出回應。如今柯文哲無保請回，卻不見她再另外發聲。

愛莉莎莎被網友推測在關心柯文哲的狀況。（圖／goodalicia IG）

愛莉莎莎曬全黑圖被推測在關心柯文哲的狀況。（圖／goodalicia IG）

柯文哲去年宣佈參選總統後，愛莉莎莎多次合體拍片，還公開表示：「這輩子最愛對方」，被網友質疑「柯文哲做了什麼才能讓你說出這種話」。當時她洋洋灑灑列出：大規模建社會住宅、幫台北還債、政府資金全面透明化等8點。眼見柯文哲在總統大選落敗，愛莉莎莎還在Instagram轉發開票影片，質疑中選會有「作票」嫌疑，遭中選會以「散布假訊息」為由提告妨害名譽，警方也依違反《社會秩序維護法》送辦，不過經新北地院板橋簡易庭審理後，裁定不罰。

柯文哲今（2日）凌晨3時被台北地方法院法官裁定無保請回，事後在臉書指控檢調搜索後查扣手機跟硬碟，拿到裡面編故事，接著強調：「這兩天當中可以說是極盡壓迫跟凌虐」，一席話讓特地趕到北院關切的愛妻陳佩琪潸然淚下，不過北檢方面表示會針對柯文哲部分提起抗告。