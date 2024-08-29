民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，柯文哲29日召開記者會表示，將向黨中央請假3個月，主動申請調查，並為政治獻金申報風波，向支持者一鞠躬表達歉意。前立委郭正亮認為，這是一場幾乎完全失敗的記者會。針對錯帳高達2000萬，這些錢跑去哪裡了，還是沒辦法交代。

郭正亮29日在政論節目《新聞大白話》中表示，柯文哲在記者會前就說，不會談京華城、北士科、商辦的事情。他講政治獻金的部分，還是一再道歉，說假帳高達2000萬。郭正亮指出，沒有看到支出憑證，發票在哪裡？這些錢跑去哪裡了，就沒有辦法交代。

郭正亮接著表示，柯文哲不得不對木可公司錢的流向做說明，可是聽起來好像是被人家爆料之後，必須在法律上找到一個說法。因為木可的錢流向他私人的帳戶，這是非常嚴重的事情，比作假帳還要嚴重，柯文哲的說法是他肖像的授權。郭正亮點出，在台灣沒有一個總統候選人，有肖像授權的收入，他是第一個。檢調一定會問，而且真的只有400多萬嗎？木可匯到柯文哲帳戶的錢，搞不好不只這一筆。

郭正亮認為，這一場幾乎是完全失敗的記者會，沒有支出憑證，假帳也沒有進一步說明，至於木可的資金流向。今天被揭露木可400多萬第一筆，未來如果還有別的，接下來就是權力的交代。