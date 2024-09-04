資產品質方面，2024年至第二季逾放比率0.18％，與去年同期持平，備抵呆帳覆蓋率則較去年同期上升至718.61％，資產品質維持穩健水準。

陳紹晃說明，該行上半年獲利主要來自於放款業務收益，截至2024年第二季，利息淨收益92.47億元，其中除了中小企業放款穩定成長，個金房貸業務承作量亦有提升，使該行截至今年第二季放款平均餘額達15,102.50億元，較去年同期成長7.53％；上半年主要獲利成長動能則來自手續費淨收益，受惠投資市場熱絡，帶動財富管理業務推展有成，且非經常性的聯貸手續費收入挹注，帶動放款手續費收入提升，該行截至今年第二季手續費淨收益達37.78億元，較去年同期成長65.48％。

綠色貸款方面，身為全台唯一中小企業專業銀行，該行持續透過各項綠色金融專案貸款引導企業客戶減碳轉型，並積極辦理「六大核心戰略產業貸款」，協助企業取得太陽能電池製造、太陽光電、離岸風電等融資，截至2024年第二季，該行辦理「六大核心戰略產業貸款」授信餘額達4,875.52億元，其中綠電及再生能源授信金額1,811.89億元，較去年同期成長18.39％。

臺灣企銀持續聚焦六大經營面向：(一)厚植人力資本，實踐人才永續理念；(二)推動數位金融，優化系統支援；(三)強化風險控管，確保經營韌性；(四)提升雙翅膀獲利，發展多元收益；(五)內控與法遵並進，厚實經營基礎；(六)落實ESG治理，實踐永續共榮。

未來該行除了鞏固核心企金放款業務成長，也著重個人金融業務及財富管理業務之推展，均衡獲利結構並延續上半年成長動能。

整體來看，臺灣企銀2024上半年合併淨收益169.88億元，較去年同期成長6.84％，成長主因為手續費淨收益成長動能佳，受惠上半年財富管理業務穩健成長、以及放款手續費收入提升，帶動2024上半年手續費淨收益達37.78億元，年成長65.48％。

資產品質方面，2024年至第二季逾放比率0.18％、備抵呆帳覆蓋率718.61％，與去年同期水準相當。