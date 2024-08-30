合庫金控於30日舉行第2季線上法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持。合庫金控上半年合併稅後淨利為103.91億元，較去年同期增加5.63％，總資產為4兆9,132億元，較去年同期成長6.13％。每股盈餘0.66元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為8.38％及0.43％。

集團獲利主體來自核心子公司合庫銀行，因業務動能增溫，手續費淨收益的挹注帶動獲利成長，稅後淨利為101.14億元，較去年同期成長逾一成，全行總放款餘額及總存款餘額分別較去年同期成長7.7％及6.8％，存放比73.96％，逾放比率0.18％及備抵呆帳覆蓋率594.9％，資產品質穩健。

房貸業務方面，合庫銀指出，國銀因不動產限額因素，拉長撥款時程，不過短期間看不出來對房市影響。因年底還會有新一波交屋潮，加上美國總統大選等對全球經濟影響因素，合庫銀預估交易量年增率量收斂，但價格持穩。

另外，合庫銀表示，目前房貸業務正常受理，但考量到風險與水位限額，審核期間確實有拉長，目前土建融承作水位1,500多億元，至7月底止個人房貸7,300多億元，較年底餘額成長9.7％、年成長則約15％以上，並有機會繼續成長。

台股方面，合庫銀觀察，下半年股市不確定因素多，同時通膨隱憂仍存，合庫銀採取兩方向審慎佈局；一是選擇營運穩健、配息能力佳的績優股分批分散配置；二是善用期貨避險工具降低股市波動風險。

合庫銀表示，目前股債未實現損益概況，由於央行3月份升息半碼，債券評價損失增加，但台股部分上漲，因此現在與去年未實現損益變化不大；SWAP方面，台美利差波動幅度不大，收益穩定，應有機會與去年相當，上半年swap收益為60億元左右，預估全年75到90億元之間，去年全年收益則為90億元。