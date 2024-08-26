近期金融整併議題熱門，蕭玉美在法說會中指出，目前在金控端，主要以集團內銀行、證券、票券、產險、投信、AMC及創投等各子公司業務以內部成長策略為發展重點，積極將內部資源投入於數位化轉型、業務拓展及優化現有營運效能，例如持續拓展共同行銷等業務，績效也很好。

蕭玉美指出，證券子公司方面，為提升競爭力、擴大規模，對於併購是採取開放態度，長期以來持續規劃，評估透過併購等方式，來擴增營運據點及增加市占率，只是後來普遍因為標的物評價偏高而沒有成案。

她表示，未來若評估規劃整併，也會審慎評估，必須考量符合雙方的企業文化、經營策略、優勢的互補、市場的定位、員工的安置及據點裁撤等，且要符合國家利益、提升競爭力及合意併購的前提等。

兆豐金各子公司今年都有亮眼表現，蕭玉美法說會中說明，兆豐銀行子公司上半年稅後淨利達177.92億元，放款成長8.3％，包括國內及國外皆有成長。淨手續費收入較去年同期成長46％，主係財管及企金授信手收增加所致，特別是財管手收較去年同期增長39％。

非銀行子公司部分，蕭玉美表示，證券子公司的經紀手續費收益及財務操作收益也因大盤表現佳而大幅成長，上半年累計稅後淨利達14.95億元，較去年同期成長37％。票券子公司本業表現亮眼，票券及債券淨收益較去年同期增長，使得票券子公司上半年稅後淨利達11.17億元，較去年同期成長14％。產險子公司因受0403花蓮地震災情理賠致使獲利有受到侵蝕，但仍保持穩健的獲利能力，上半年稅後淨利為8,544萬元。上半年國內各險種保費收入51.92億元，較去年同期成長13％，主係工程保險成長34％及商業火險成長15％。AMC、投信及創投子公司獲利持續穩健。