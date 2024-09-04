一名女網友表示，近日正式到男友家吃飯，只因吃了2碗白飯就被男友媽媽嫌棄貪吃、食量大，甚至說「以後要結婚我們家養得起她嗎」，讓原PO超傻眼，認為自己的食量就算真的比一般女生大，但也沒到會吃垮別人家的地步，不解男友媽媽到底有什麼問題，引起討論。

一名女網友昨（3）日在PTT女板表示，上周正式去男友家拜訪，男友媽媽準備了一桌飯菜大家邊吃邊聊，期間男友媽曾笑著說一句「好久沒看到女生吃這麼多了」，她也開心讚美是阿姨手藝很好，本以為只是一個小插曲，沒想到事後發現男友媽媽非常在意這件事情，甚至多次透過LINE向男友抱怨。

原PO透露，她跟男友是可以互相拿手機看的情侶，前幾天看到男友跟母親的對話紀錄，發現男友媽媽數次詢問「你女友平常就這麼貪吃嗎」、「這樣你們平常吃飯的開銷會很大吧」、「以後要結婚我們家養得起她嗎」，甚至還質疑原PO食量大、身形卻不胖，身體可能有一些問題。

種種疑問讓原PO超無言，指自己平常跟男友的花費都是AA制，且常常多買東西分給男友，完全沒花到男友的錢，更不曾要求男友養她，真的吃到男友家的米就只有見他父母的那2碗飯，「我覺得我的食量可能真的有比一般女生大一點，但根本沒有到會吃垮別人家的地步，更何況我花的都是自己的錢，到底有什麼不滿？」

其他人則說「婆媳無解，結婚記得堅持不要住一起」、「男友AA、婆婆難搞，妳不快逃還在幹嘛」；不過也有人認為「第一次到別人家拜訪通常都會矜持一點，放開吃會被說閒話」、「這算是一種禮貌，只能說男友爸媽比較在意這點」、「如果妳沒有特別健身或運動，食量大卻不胖，身體搞不好真的有什麼問題，建議去檢查看看」。