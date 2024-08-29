醒吾科大觀光餐旅學院院長黃寶元（右）是本次競賽評審之一，試吃符合質地飲食的料理，給予最公正的評分。（醒吾科大提供）

銀髮長輩們有口福了！國民健康署在醒吾科技大學觀光餐旅學院舉辦為期3天的「2024銀領新食尚，銀養創新料理」全國總決賽，近百位不同年齡層的料理高手，運用「質地調整飲食」概念，烹調出軟硬適中的高齡友善飲食，讓長輩們可以吃飽兼吃巧，提升幸福感。

台灣將進入超高齡社會，也就是每5人就有1人是65歲以上長者，高齡人口越來越多，飲食需求也需要受到重視。國健署舉辦「2024 銀領新食尚，銀養創新料理」競賽，分為專業組、社會組及校園組，每隊參賽成員人數為2位，競賽主題以「質地調整飲食」的原則，透過食材挑選、切割烹煮技巧、簡易工具檢測，讓民眾也能夠輕易地製備出適合長輩們的飲食。

國健署社區健康組長李嘉慧表示，牙口不好的長者經常只能選擇流質飲食或軟爛食物，卻忽略了營養均衡與口感，透過競賽料理高手創意，讓更多人理解「質地調整飲食」料理模式，提供長輩最佳飲食需求，希望銀髮族「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」。

醒吾科大觀光餐旅學院長黃寶元也是本次競賽的評審之一，他表示，本次審核以一般飲食、牙齦可咀嚼的飲食、牙齒可咀嚼的飲食為主，有許多來自同供餐據點、老人據點、教育單位及營養師共同參與，希望透過競賽發揮創意和巧思，在不流失營養成分底下，也能兼顧營養與美味，提高銀髮族的幸福指數。

醒吾科技大學觀光餐旅學院透過這次產學合作，宣導銀髮族健康飲食概念，也為之後推廣長照飲食及專業交流，奠定了堅實的基礎。李嘉慧表示，非常感謝醒吾科大提供專業競賽廚房，及餐旅系老師們的熱心協助，讓她十分驚豔。國健署將於9月19日舉行總決賽頒獎典禮。