台南市一名27歲鄭姓男子因感情問題引發暴力行為，強行將女友帶走並出言威脅，事件發生於去年4月。鄭男不僅恐嚇女友「兩條路讓你走，一條就是跟我和好、另一條就是死在現場」，還對她動手動腳，甚至脫下褲子企圖性侵。台南地院近日判決，鄭男因剝奪他人行動自由罪及傷害罪各判處拘役40日，合併執行拘役60日，可易科罰金。可上訴。

根據判決書，案發當天早晨7時57分，鄭男騎乘機車前往女友位於臺南市西港區的住處，趁她出門時，「把事情講清楚」強行將其拉上車，並不顧女友請求「載我回去」，一路將她帶至台南市某網咖，還在包廂內對她動粗，掐住她的頸部，導致頸部挫傷。

在事件過程中，鄭男多次威脅女友，「兩條路讓你走，一條就是跟我和好、另一條就是死在現場」逼迫她與自己復合。並違反女友意願拉下其褲子意圖性侵，儘管女友表面上假意答應，但內心驚恐不已。最終，鄭男未能如願施暴，事後被警方逮捕歸案。

法院審理後認為，鄭男因感情糾紛不僅未能以理性方式處理，反而訴諸暴力，剝奪女友行動自由並造成傷害，行為惡劣，應予以適當懲處。法官考量鄭男犯後態度、與被害人的關係、以及犯罪動機與手段，最終裁定拘役60日，可易科罰金。可上訴。